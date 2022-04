Governo: Rotondi, ‘in caso di crisi pronti al voto ma sarà fallimento centrodestra’

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Tira aria di crisi di governo. Noi di ‘Verde è popolare’ siamo piccoli e appena nati, ma siamo pronti al voto, anzi nasciamo prima del previsto apposta per essere pronti. Su una cosa però vogliamo essere chiari: in caso di crisi, sarebbe corretto constatare il fallimento del centrodestra di governo, e chiedere pegno a chi ha fallito”. Lo scrive su Facebook Gianfranco Rotondi, presidente di ‘Verde è popolare’.

“Rimanere fermi un giro -aggiunge- può essere salutare anche per riflettere sui propri errori. Noi democristiani siamo fuori dal Governo, abbiamo assicurato a Draghi un appoggio esterno nell’interesse del Paese, senza chiedere poltrone e senza dar luogo ad alcun mercato. Pertanto entreremo in campagna elettorale con idee nuove. Molto nuove”.