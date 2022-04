Energia: Calenda, ‘da tassazione extraprofitti 16mld per famiglie e imprese’

Roma, 12 apr (Adnkronos) – “Azione e +Europa hanno presentato un emendamento per la tassazione degli extraprofitti delle aziende energetiche dal 10% previsto al 50%. Sono 16 miliardi in più per abbassare il costo delle bollette e della benzina. Sono profitti di guerra e vanno redistribuiti. La sofferenza delle famiglie e delle imprese, vicine al fermo produttivo, non può più essere protratta”. Lo ha detto Carlo Calenda presentando in Senato la proposta sulla tassazione degli extraprofitti.

“Si tratta di profitti derivanti da una impennata anomala del prezzo dell’energia per la guerra e per la ripresa della produzione dopo il Covid. Una tassazione indispensabile, equa e giusta da una prospettiva di mercato. Nella storia, i profitti di guerra sono sempre stati tassati a livelli alti -ha spiegato il leader di Azione – E’ indispensabile che il governo lo faccia subito, le sanzioni dureranno per molto tempo, si inaspriranno, e noi dobbiamo consolidare un consenso tra i cittadini sulle sanzioni anche cercando di alleggerirne il peso”.

Azione ha anche indicato una serie di misure che l’extra-gettito andrebbe a finanziare fino a settembre 2022. Tra questi, 3,5 miliardi per la proroga della riduzione accise sui carburanti per altri 5 mesi; 4 miliardi per estendere anche al Q3-2022; 7,7 miliardi per la riduzione del costo dell’elettricità per le imprese; 0,8 miliardi per un nuovo credito d’imposta (70%) per sistemi di accumulo dedicati agli impianti di autoconsumo delle imprese.

(Adnkronos) – “Si tratta di una misura eccezionale e transitoria. E’ un primo passo di un percorso che riguarda l’energia -ha spiegato Emma Bonino-. Siamo al lavoro anche sulle rinnovabili, sulle procedure che sono punitive. Le rinnovabili devono giocare un ruolo importante, anche se non il solo. Quello che vogliamo dire, per cominciare con questo emendamento, è che ci vuole più coraggio. Bisogna far capire ai cittadini che avremmo dei costi. Non si paragonano a quelli degli ucraini, ma qualche costo l’avremo anche noi. Per le famiglie non dovrebbe essere così pesante ma per le imprese è altra cosa”.

“Questo emendamento parte da alcune considerazioni, come il fatto vhe questa transitorietà la chiede il sistema delle imprese. Stiamo tassando extra profitti, non utili. Se questo non avviene, con bollette di otto volte superiori, le imprese, dalla ceramica ai pastifici, non reggono”, ha sottolineato invece Matteo Richetti.