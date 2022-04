Covid: antivirali dal medico di famiglia, oggi via libera Cts Aifa con ‘manuale d’uso’

Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) – Conto alla rovescia per la prescrizione dell’antivirale in pillola Paxlovid di Pfizer dai medici di famiglia. Nella riunione straordinaria di oggi la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Aifa valuterà e molto probabilmente approverà il piano terapeutico dell’antivirale Paxlovid: una sorta di ‘manuale d’uso’ per il medico di famiglia. Lo apprende l’Adnkronos Salute. Il piano andrà compilato dal medico prescrittore per permettere agli adulti colpiti dal Covid-19, che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione della malattia severa, di avere il farmaco senza andare in ospedale.