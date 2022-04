Cinema: è morta Kathy Lamkin, star di ‘Non è un paese per vecchi’

Los Angeles, 12 apr. – (Adnkronos) – L’attrice statunitense Kathy Lamkin, interprete nota per aver recitato nel film premio Oscar “Non è un paese per vecchi” (2007) dei fratelli Cohen, è morta all’età di 74 anni. Lamkin, che viveva a Pearland, nel Texas, è deceduta il 4 aprile dopo una breve malattia, come ha annunciato oggi l’agenzia Linda McAlister Talent a “The Hollywood Reporter”.

Lamkin era anche conosciuta per i ruoli dell’enigmatica Tea Lady nell’horror “Non aprite quella porta” (2003) e nel seguito “Non aprite quella porta – L’inizio” (2006).

Oltre a tenere testa al minaccioso Anton Chigurh (interpretato da Javier Bardem) in “Non è un paese per vecchi”, come direttrice del parco di roulotte Desert Aire, Lamkin ha recitato in film come “Sognando Broadway” (1996), “The Life of David Gale” (2003), “Kiss Kiss Bang Bang” (2005), “The Astronaut Farmer” (2006), “Lo spaccacuori” (2007), “Come ti ammazzo l’ex” (2009), “Sweetwater – Dolce vendetta” (2013). In televisione, è apparsa in episodi di “Malcolm in the Middle”, “Nip/Tuck”, “Medium”, “Bones”, “Boston Legal” e “My Name Is Earl”.

Nata il 10 dicembre 1947 a Graham, nel Texas, Lamkin ha frequentato la Texas Woman’s University e poi la Central Missouri State University, dove ha conseguito un master. Ha iniziato a fare la pendolare tra Houston e Los Angeles nel 2002 nel tentativo di dare impulso alla sua carriera di attrice. Lamkin ha anche insegnato teatro alla Codwell Elementary School di Houston e ha creato e diretto la Unicorn School of Acting.