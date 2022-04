Calcio: Simeone, ‘possiamo battere il City, ci proveremo con le nostre idee’

Madrid, 12 apr. – (Adnkronos) – “È chiaro che il nostro atteggiamento non si discosterà da quello in cui crediamo, dalle nostre idee. Speriamo di avere migliori occasioni in transizione e che per i nostri giocatori sia una notte fantastica. Possiamo battere il City e passare il turno”. Così l’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City, dove i colchoneros dovranno ribaltare la sconfitta per 1-0 subita in Inghilterra.

Simeone, poi, non si è tirato indietro dal rispondere alle critiche piovutegli addosso da numerosi addetti ai lavori dopo la gara dell’Etihad in merito ad un atteggiamento troppo difensivo della sua squadra: “Alleno dal 2005 e non ho mai disprezzato un mio collega. Mi metto nei panni degli allenatori con cui mi confronti e capisco che possano avere modi diversi di esprimere ciò che provano. Quando uno è sprezzante, però, non lo condivido”.

Spazio, infine, ad un’analisi sul City: “Siamo di fronte ad una squadra che gioca molto bene, ma abbiamo la possibilità di farci valere. È chiaro che la speranza da sola non basta: vogliamo portare la partita nella nostra direzione”.