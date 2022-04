Calcio: Ronaldo, ‘Real favorito per la Champions, Benzema da pallone d’oro’

Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – Favorita per la Champions League? “Il Real Madrid, per la storia che ha con la Champions anche se non sta vivendo un grande momento, ma in Europa cambia sempre. Secondo me è favorito, poi con Ancelotti in panchina che è uno dei migliori al mondo come allenatore e come persona. E’ speciale, per la sua semplicità e serenità, è trasparente, normale”. Così l’ex attaccante di Inter, Milan e Real Madrid, Ronaldo il Fenomeno, ai microfoni di Sky Sport.

Il campione del mondo 2002 elogia l’attaccante dei blancos, Karim Benzema. “Merita il pallone d’oro, sono due anni che dico e mi hanno attaccato in tanti. E’ un centravanti spettacolare, è l’ora di Benzema. Vinicius al Real Madrid? E’ migliorato tantissimo e ora fa anche gol. Quest’anno è cresciuto e il merito è soprattutto di Benzema e Ancelotti”.