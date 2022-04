Calcio: compagna Iemmello, ‘condanno il Foggia perché non sa gestire tifoseria’

Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – “Mia figlia ieri guardava il papà giocare e ha dovuto assistere a uno spettacolo che ha tutto tranne i valori che lo sport deve trasmettere…”. Giulia Elettra Gorietti, compagna dell’attaccante del Catanzaro, Pietro Iemmello, preso a schiaffi dagli ultras del Foggia dopo aver segnato due reti. “È impensabile quello che è successo ieri, minacce di morte e tagli di gola mimati in diretta tv -aggiunge su Instagram l’attrice romana-. Davanti a bambini che guardano la loro squadra. Non parlo mai di calcio, ma dopo ieri condanno il club Foggia che non sa gestire la tifoseria e le partite nel proprio stadio. Inutile che si dissociano nelle interviste, lo dimostrino con i fatti”.