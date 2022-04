Il Benevento ha ingranato la marcia giusta e non vuole saperne di deragliare da quel binario che, dal rientro dalla sosta per le nazionali in poi, ha portato solo vittorie. Cosa che ha permesso ai giallorossi di scalare l’alta classifica, al punto da essersi guadagnati la possibilità di agganciare il secondo posto, in caso di successo nel recupero di giovedì sera con il Cosenza.

