New York, 12 apr. – (Adnkronos) – La cestista azzurra Lorela Cubaj, classe 1999 e originaria di Terni, è stata selezionata al secondo giro del Draft Wnba 2022 con la 18esima chiamata dalle Seattle Storm che l’hanno subito scambiata con le New York Liberty, ricevendo in campo una seconda scelta al Draft 2023. Cubaj si è fatta notare a livello collegiale negli ultimi mesi, mettendo a referto 10 punti, 11.3 rimbalzi e oltre 4 assist di media a partita con Georgia Tech.