Ucraina: Mollicone, ‘Canfora non può sedere in istituzioni come la Treccani’

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “Da Canfora un grave insulto a Giorgia Meloni, chiediamo le scuse immediate e immediati provvedimenti come richiesto nell’interrogazione delle colleghe Frassinetti e Bucalo, di cui sono firmatario. Ci chiediamo come faccia un esponente che esprime parole cosí di parte e giudizi cosí grevi nei confronti della presidente di uno dei principali Gruppi europei e del primo partito italiano a sedere in prestigiose sedi istituzionali sostenute dal ministero della Cultura come la Treccani”. Lo afferma Federico Mollicone, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura della Camera.