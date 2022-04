Ucraina: Draghi, ‘guerra ridisegna rapporti, Nord Africa strategico’

Algeri, 11 apr. (Adnkronos) – “Quanto sta avvenendo con Russia e Ucraina ridisegna le interconnessioni per il gas oggi, domani per l’idrogeno, ma anche per energia elettrica rispetto a come sono oggi in Europa: c’é la possibilità che i Paesi del Sud dell’Europa, i Paesi del Mediterraneo, con le connessioni che hanno possano diventare essi stessi hub di energia elettrica, prodotta da rinnovabili e gas”. Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso dell’incontro con la comunità italiana ad Algeri.

“In Europa oggi -ha aggiunto- si sta riconsiderando il piano di interconnessioni tra i vari Paesi, stiamo entrando in una fase strategica delle politiche energetiche completamente diversa da quanto é stato finora”.