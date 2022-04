Ucraina: Cirielli, ‘Bianchi intervenga, da Canfora indegno teatrino non più accettabile’

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “Luciano Canfora accusa Giorgia Meloni di essere neonazista nell’animo. Nell’ascoltare il suo intervento, per la verità molto sconclusionato, sembra che vaneggi. Questa cosa è davvero vergognosa. La sinistra e i suoi noti esponenti continuano, con inaccettabile livore, a gridare veleno contro chiunque non la pensi come loro. Atteggiamenti intolleranti che meritano certamente una querela della Meloni”. Lo afferma dichiara il Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia e questore della Camera.

“Il luogo, poi, dove si è consumato il reato nei confronti della leader di Fratelli d’Italia –un liceo di Bari- rende ancor più grave la vicenda. Ancora una volta -prosegue l’esponente di Fdi- questa sinistra antidemocratica sceglie come palcoscenico delle proprie vaneggianti teorie la scuola; luogo in cui i giovani dovrebbero essere educati al pensiero del confronto e della tolleranza, e non certamente insegnare l’odio e il disprezzo per chi non è comunista”.

“Capita spessissimo, purtroppo, che sedicenti ex intellettuali vengano invitati da professori o dirigenti scolastici a tentare di uniformare i nostri giovani al pensiero unico della sinistra. Non è più accettabile. Il ministro Bianchi -conclude Cirielli- deve intervenire con immediatezza affinché, in futuro, non si debba più assistere a questo indegno teatrino da parte di folli quanto inadeguate personalità ad interloquire con i giovani”.