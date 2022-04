Tennis: Internazionali Bnl, cast stellare con nove dei primi dieci del mondo

Roma, 11 apr. – (Adnkronos) – E’ un cast stellare quello degli Internazionali Bnl d’Italia 2022. Il torneo che prenderà il via il 9 maggio e si concluderà il 15, vede nell’entry list nove dei primi dieci giocatori del mondo. Guidano l’entry list il numero 1 atp Novak Djokovic, il numero 2 Daniil Medvedev che si è operato a inizio aprile per un ernia, il numero 3 Alexander Zverev, il numero 4 Rafa Nadal. Tre gli azzurri ammessi direttamente in tabellone: Jannik Sinner, numero 12 Atp; Lorenzo Sonego, numero 26 e Fabio Fognini, numero 32.

Il cut-off del main draw a 56 posti è al numero 42. L’ultimo ammesso direttamente, senza passare attraverso le qualificazioni, è lo statunitense Sebastian Korda. C’è anche da segnalare la presenza con il ranking protetto di Borna Coric e degli ex Top 10 Dominic Thiem e Stan Wawrinka. Non mancano i nuovi astri della Next Gen passata e presente come Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime o Carlos Alcaraz. A loro si aggiungeranno 4 wild cards e 8 giocatori provenienti dalle qualificazioni.