Roma: ragazzo morto a Corso Francia, analisi su telecamere e sentiti testimoni**

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – E’ ancora in corso l’analisi sulle immagini di due impianti di videosorveglianza presenti a Corso Francia che potrebbero aver ripreso l’incidente costato la vita a Leonardo Lamma, il 19enne morto giovedì scorso dopo aver perso il controllo della sua moto. La Polizia di Roma Capitale ha ascoltato alcuni testimoni presenti sul posto e altri, una decina, che hanno chiamato i soccorsi potrebbero essere sentiti per capire se possano fornire elementi utili alle indagini.

Una volta raccolto il materiale, l’informativa verrà inviata a piazzale Clodio, dove è aperto un fascicolo per omicidio stradale, e il pm potrebbe disporre una perizia per analizzare lo stato del manto stradale.