Monza: perseguita pallavolista della nazionale, arrestato

Milano, 11 apr. (Adnkronos) – Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, con l’accusa di atti persecutori nei confronti di una pallavolista di una squadra di serie A e della nazionale italiana di volley. Le indagini sono state avviate dopo che la vittima ha presentato una denuncia, raccontando di essere costantemente perseguitata dall’uomo con messaggi sui social e appostamenti durante le partite.

L’auto dell’uomo è stata localizzata a Villasanta, vicino al palazzetto dello sport dove la giovane doveva allenarsi. Bloccato dai carabinieri, non ha opposto resistenza. Il 55enne è stato portato in carcere.