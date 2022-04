Francia: Letta, ‘non sono guerra e Putin che fanno vincere elezioni’

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – Noi dobbiamo essere seri, lineari, mai cedere sui valori non negoziabili, ma non sono la guerra o Putin che ci faranno vincere le elezioni. Anche da noi il voto si giocherà su lavori e salari, potere d’acquisto e inflazione. Sulle risposte al disagio e all’inquetudine. Che dobbiamo capire bene e dimostrare di saper risolvere senza più perdere tempo. Sia chiaro: questo non mi fa cambiare di una virgola la nostra posizione sulla guerra. Ma non posso non notare che Le Pen e Melenchon hanno svicolato su Putin e non sono stati puniti per questo. La campionessa del sovranismo, quella si è fatta prestare soldi per il suo partito da banche ungheresi e russe, non ha pagato pegno. Quanto ha influito la sua vicinanza a Putin? Zero”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, in un’intervista all”Huffington post’.