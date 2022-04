Francia: Letta, ‘chi vota Melenchon non è sinistra antisistema e antieuropea’

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “Guardando i dati, sono arrivato alla conclusione che Melenchon dia una impressione di sé più antisistema e antieuropea di quanto non lo sia l’elettorato che lo vota. Semplifico: lo ha votato chi cercava una bandiera visibile di sinistra. Basta analizzare il dato di Parigi centro: prende voti dove alle amministrative li conquistavano i socialisti. Non vi vedo una forte sinistra antieuropea. Il che non vuol dire che tra loro non ci siano euroscettici, ma non mi sembra il dato prevalente”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, in un’intervista all”Huffington post’