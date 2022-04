Francia: Gasparri, ‘Le Pen perdente di successo, Macron fortunato, Fi per i Gollisti’

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “Siamo sventurati, avremmo appoggiato i Gollisti, che hanno preso pochissimo e credo ora voteranno per Macron. Lo sanno tutti: Marine Le Pen è una perdente di successo e perderà come le altre volte. Quindi vincerà Macron, un fortunato, che vincerà largamente”. Lo ha affermato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Radiouno Rai.

“Noi non siamo francesi, forse Macron è più vicino ad alcune nostre posizioni. Ma onestamente -ha ribadito l’esponente azzurro- sono più dispiaciuto dai numeri ottenuti dai Gollisti”.