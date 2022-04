Francia: Fratoianni, ‘Le Pen fermata anche grazie a Melenchon’

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “In Francia la destra nazionalista e razzista di Marine Le Pen è stata per ora fermata, ed è una buona notizia, anche grazie all’affermazione di Melenchon negli strati più popolari della società francese e fra i giovani, i più colpiti dalla precarietà e dalle diseguaglianze sociali”. Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

“Il risultato di Jean Luc Melenchon è importante, anche perchè segnala la presenza di uno spazio politico ed elettorale per una sinistra capace di mettere al centro la lotta alle disuguaglianze, al disagio sociale, alla povertà e ai cambiamenti climatici. Melenchon ha affermato l’idea di una Francia e di un’Europa non asservite alle logiche economiche dei più forti. Adesso c’è il secondo turno. E l’augurio è -conclude Fratoianni- che alla destra della Le Pen non vada nemmeno un voto in più”.