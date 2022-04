Roma, 11 apr. (Adnkronos) – Mercoledì le delegazioni di Lega e Forza Italia incontreranno insieme il presidente del Consiglio, Mario Draghi, per chiedere che non si creino le condizioni per l’aumento delle tasse. Saranno presenti Matteo Salvini, Antonio Tajani e i capigruppo di Camera e Senato.