Fisco: Bagnai, ‘Pd si conferma partito tasse, dati confermano stangata’

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “Ancora una volta il Pd si conferma il partito delle tasse. Lo dimostra l’attacco strumentale al sottosegretario Freni per le sue parole di verità sulla legge delega. I colleghi del Pd non sono in condizioni di smentire la stangata, che è nei numeri e nei dati. La Lega resta contraria a questo scenario e vuole che il testo sia cambiato, per evitare nuove tasse agli italiani su affitti e titoli di Stato e difendere i risparmi dei cittadini”. Così in una nota Alberto Bagnai, senatore della Lega e responsabile dipartimento Economia del partito.