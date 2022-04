Fi: Moles, ‘manifestazione sabato grandissimo successo, soddisfatto per risposta Basilicata’

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “La manifestazione di Forza Italia è stata un grandissimo successo ed il presidente Berlusconi, nel suo mirabile intervento, ha tracciato come sempre con estrema chiarezza e grande lungimiranza la via da seguire: mettiamo a disposizione una serie di idee, proposte e soluzioni valide per contribuire ancora una volta al presente ed al futuro del nostro Paese. La riuscita della convention dimostra che siamo forti e in piena salute, siamo il fulcro del centrodestra, determinanti in ogni dove e determinati a continuare a crescere, con l’obiettivo ultimo di rendere un buon servizio all’Italia del futuro; siamo noi, come ha detto il nostro leader, i costruttori del futuro; Forza Italia c’era, c’è e ci sarà”. Lo afferma Giuseppe Moles, commissario di Fi in Basilicata.

“Sono estremamente felice -aggiunge- della forte risposta e della grandissima partecipazione di Forza Italia Basilicata alla kermesse, ed è stato entusiasmante guidare la delegazione dei tantissimi lucani presenti: parlamentari, coordinatori, dirigenti, simpatizzanti, ma soprattutto tante donne, seniores e tantissimi giovani, tutti giunti a Roma, tra l’altro a proprie spese, per far sentire che nell’Italia del futuro Forza Italia Basilicata c’è, e che mi rendono orgoglioso di esserne il loro responsabile regionale. Questa è la dimostrazione della forza del gruppo azzurro lucano, sempre più impegnato per la crescita del nostro movimento che anche in Basilicata è ancor più attrattivo e in ottima forma. Non posso che gioire di un così evidente ed importante risultato; grazie a tutti gli azzurri lucani presenti ed ai tantissimi che ci hanno seguito da casa”.