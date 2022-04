“Passeggiare lungo le mura longobarde o in altri luoghi simbolo di Benevento e vedere una distesa di deiezioni canine a deturpare aree cruciali di una città che accoglie sempre più turisti e che è patrimonio Unesco indigna profondamente. Ho più volte sostenuto e ne sono convinto tuttora che gli sforzi di un’amministrazione per il decoro e per preservare e valorizzare la bellezza della città siano vani senza la collaborazione dei cittadini: se in molti la consapevolezza di essere parte attiva in questo quadro è ben delineata, una minoranza continua a vanificare gli sforzi in tal senso”, così l’assessore all’Ambiente, Alessandro Rosa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia