Dopo la giornata tragica dell’altro ieri con quattro decessi e il referto di 428 nuovi infetti, in quella di ieri emersi invece segnali incoraggianti sul fronte della pandemia, con un netto calo dei nuovi positivi, 345, secondo i dati del Ministero Salute, e un miglioramento della situazione in nosocomio dove non si sono registrati nuovi ricoveri ma due dimissioni e due negativizzazioni con pazienti trasferiti in altro reparto per bisogno di cure specialistiche per altre patologie.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia