Nella giornata di sabato è venuto a mancare il generale Vito Caporaso. Per lui una lunga carriera militare a servizio della Repubblica Italiana. Figlio di una famiglia che ha sempre servito la Patria per diverse generazioni, originario proprio di Cautano, è stato ex Capo del Corpo di Amministrazione dell’esercito italiano.

