Caso Regeni: Fratoianni, ‘intollerabile continua presa in giro Egitto’

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “Oltre il danno la beffa. E in maniera continua da anni : cambiano i governi ma si continua a permettere che il regime egiziano, dopo l’omicidio di Giulio Regeni, continui a prendere in giro la giustizia del nostro Paese. E questo è quantomai intollerabile.” Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

“Da anni -aggiunge- giri di parole e promesse scritte nel vento fanno il paio con affari miliardari dell’Italia con il Cairo. Il presidente dei Consiglio Draghi e i suoi ministri mostrino un po’ di coraggio in più e facciano capire, una buona volta, ad Al Sisi che la pazienza ha un limite e che la verità e la giustizia devono essere rispettate“.