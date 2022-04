Londra, 11 apr. – (Adnkronos) – “Romelu è infortunato e non viaggerà con la squadra, così come Chilwell e Hudson-Odoi, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Ci sarà invece Azpilicueta, risultato negativo all’ultimo tampone e già in gruppo”. L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel annuncia il forfait di Romelu Lukaku nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, dove i ‘Blues’ dovranno rimontare il ko di 3-1 a Stamford Bridge.