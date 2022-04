Viareggio, 11 apr. – (Adnkronos) – “Due anni fa, dopo l’esperienza in Cina, ha smesso col calcio. Domani faccio 74 anni, basta così”. L’ex ct dell’Italia campione del mondo 2006, Marcello Lippi, conferma di non voler tornare ad allenare. “Sono soddisfatto di quel che ho avuto: la mia carriera è finita due anni fa e non ho intenzione di ricominciare. Non è una risposta a nessuno: lo dico da due anni ogni giorno”, conclude Lippi a margine di un evento a Viareggio.