Berlusconi: con Universitas Libertatis “ho realizzato un mio antico progetto”

(Adnkronos) – Roma, 11 aprile 2022. Il futuro di Forza Italia passa per Universitas Libertatis, parola di SilvioBerlusconi. Il Cavaliere è tornato alla carica, durante la convention di Forza Italia andata in scena a Roma sabato 9 aprile, tenendo un discorso di 40 minuti dove ha toccato diversi argomenti tra cui la nascita di Universitas Libertatis, la Scuola di Alta Formazione Politica in partnership didattica con l’Università Niccolò Cusano.

Sulla Russia. La posizione di Berlusconi è chiara e netta, rammarico per ciò che poteva essere ma dura condanna per ciò che oggi la Russia sta facendo in Ucraina, senza se e senza ma; con una sola possibilità per i russi e per Putin di tornare sulla retta via ritirandosi completamente dalla Ucraina, Donbass compreso, e cessando immediatamente qualsiasi ostilità armata. Questo pensiero rompe completamente con il passato anche se il Presidente Berlusconi si auspica ancora, nel più breve tempo possibile, un nuovo dialogo tra Russia, Europa e Stati Uniti.

Su Universitas Libertatis. La novità che Berlusconi ha annunciato pubblicamente, per la primavolta, è la nascita del suo progetto di Alta Formazione Politica, Universitas Libertatis.

“Ho dato finalmente il via ai corsi dell’Università della Libertà – Universitas Libertatis – che sono tenuti da 40 professori universitari, scelti con molta cura. È un mio antico progetto che sono finalmente riuscito a realizzare. Abbiamo già moltissime adesioni, ma invito tutti voi a parteciparvi e a coinvolgere i nostri militanti e sostenitori. Sono lezioni online, quindi non abbiamo problemi di numeri per la partecipazione, ma vi saranno anche degli appuntamenti dal vivo. Io stesso svolgerò una lectio magistralis e altre saranno tenute da esponenti di assoluto prestigio nella cultura, economia e impresa internazionale. Ne sono assolutamente convinto, il nostro futuro siete voi perché siete la parte migliore dell’Italia.”

Un sogno realizzato con l’imprenditore livornese e suo consigliere, Stefano Bandecchi, che ha selezionato professori, tutor, tecnici e messo a disposizione una piattaforma e-learning innovativa e di ultima generazione. Tuttavia, non è passata inosservata proprio l’assenza del Presidente del CdA della Unicusano.

UFFICIO STAMPA UNICUSANO