Vino: Uiv-Vinitaly, nel 2021 record export in Usa e Canada a 2,7 mld dollari +17%

Verona, 10 apr. (Adnkronos) – Non è una novità che gli Usa siano grandi estimatori del vino made in Italy, in quanto il mercato statunitense rappresenta il primo mercato di sbocco in termini di fatturato, ma nel 2021 l’export su questo mercato insieme a quello canadese ha raggiunto numeri da record. L’equivalente di 600 milioni di bottiglie di vino italiano ha preso la direzione di Usa e Canada, per un controvalore di 2,7 miliardi di dollari e una crescita sul 2020 del 17%. E’ quanto evidenzia l’analisi “The way to North America” dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly presentata oggi all’inaugurazione della manifestazione di Veronafiere.

Nello stesso anno i due Paesi nordamericani hanno totalizzato un import di vino per più di 9,3 miliardi di dollari, quasi 1/4 del valore globale delle importazioni di vino con l’Italia e la Francia che dominano i mercati e tornano a brindare. In particolare, il Prosecco da solo vale ormai 1/4 della domanda americana di vino tricolore e rappresenta a volume quasi il 25% dei consumi domestici di bollicine. Sparkling ma anche i grandi rossi fermi, in un contesto competitivo della tipologia molto favorevole per le due superpotenze enologiche in Nord-America, in particolare per Bordeaux, Borgogna, rossi toscani e piemontesi.

Tuttavia non è tutto oro quello che luccica nell’area più ambita dai produttori italiani e c’è un rovescio della medaglia, secondo il responsabile dell’Osservatorio, Carlo Flamini, riguarda principalmente una questione demografica che rischia di cambiare profondamente l’assetto storico dei consumi nel primo mercato al mondo, gli Stati Uniti. Negli ultimi tre anni, secondo Wine Intelligence/Iwsr che ha collaborato all’analisi, gli Usa hanno perso 12 milioni di consumatori regolari di vino (passati da 84 a 72 milioni nel 2021), in un quadro attuale che vede quasi la metà dei wine lovers concentrati nella fascia più anziana, quella dei Baby Boomers (oltre 57 anni) ma che vale il 31% della popolazione statunitense.