Roma, 10 apr. (Adnkronos) – ‘L’odio deve perdere, la libertà deve vincere. Prima in Ucraina, poi ovunque la tirannia cercherà di alzare la testa”. Lo afferma, in un post sul suo canale Telegram, il premier dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, mostrando alcune foto della distruzione di palazzi e di superstiti in Ucraina.