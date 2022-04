Ucraina: Zelensky, ‘libertà non ha tempo di aspettare, embargo petrolio immediato’**

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “L’Ucraina non ha tempo per aspettare. La libertà non ha tempo di aspettare. Quando la tirannia lancia un’aggressione contro tutto ciò che mantiene la pace in Europa, bisogna agire immediatamente. È necessario agire secondo un criterio, e l’embargo petrolifero dovrebbe essere il primo passo. A livello di tutte le democrazie, dell’intero mondo civile. Allora la Russia lo sentirà. Allora sarà un argomento importante per loro per cercare la pace, e fermare la violenza senza senso”. Lo afferma, in un video diffuso sul suo canale Telegram, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.