Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “La Nato è un’alleanza difensiva che non prevede la fornitura di armamenti. E’ una decisione che spetta ai singoli paesi membri”. Noi “siamo al 100% con la Nato e l’Unione Europea, ma non forniamo le armi”. .Lo ha affermato il portavoce di Viktor Orban Zoltan Kovaks nel corso della trasmissione ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata.