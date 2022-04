Ucraina: governatore Donetsk, ‘qui da inizio guerra 220 civili uccisi e 739 feriti’

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “Dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, 220 civili sono stati uccisi e 739 feriti in bombardamenti nella regione del Donetsk. Il numero delle vittime di Mariupol e Volnovaka è attualmente sconosciuto”. Lo afferma il governatore del Donetsk Pavlo Kyrycenko. “Ogni giorno -aggiunge Kyrycenko- alle 9 viene osservato un minuto di silenzio a livello nazionale per onorare la memoria delle persone uccise dall’aggressione armata della Federazione Russa. La Russia porta morte e distruzione”.