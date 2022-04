Turismo: Milano alla bit 2022 con il brand di promozione YesMilano per rilanciaare città

Milano, 10 apr. (Adnkronos) – Milano attraverso la struttura di promozione turistica del “Sistema Milano”, è presente con due stand all’edizione 2022 della Bit, la più importante manifestazione cittadina dedicata alla promozione dell’offerta turistica internazionale, che si svolge da oggi, domenica 10 aprile, a martedì 12 aprile al Mico. La partecipazione alla fiera è una delle attività previste all’interno del piano di promozione “Turismo Milano MICE 2022”, realizzato da Promos Italia per Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e Comune di Milano, in collaborazione con YesMilano Convention Bureau.

YesMilano Convention Bureau partecipa con un primo stand al Mice Village (Padiglione 4 – Stand AA19) con l’obiettivo di supportare buyer ed organizzatori che intendono realizzare eventi nel capoluogo lombardo. L’altro stand, promosso da YesMilano e Comune di Milano nella parte del turismo leisure della manifestazione, punta sul lancio della ‘città dei quartieri’, con un allestimento dedicato (Padiglione 3 – Stand B23 B29 C22 C28). Saranno nove i quartieri raccontati nello spazio espositivo grazie alle illustrazioni originali realizzate da Sofia Romagnolo, in arte azzurroscuro. Si tratta di: Galleria-Quadrilatero, Brera, Porta Venezia, Navigli, Sarpi-Chinatown, Nolo, City Life, Porta Romana, Isola. Allo stand i visitatori saranno accolti dal personale degli Infopoint turistici.

“Milano è una indiscussa meta di valore, perfetta venue congressuale e centro attrattivo sotto il profilo culturale e dell’intrattenimento. Punteremo su queste leve per rilanciare il turismo nella nostra città, dopo il complicato periodo che il settore ha vissuto con la pandemia sia nel comparto Mice sia in quello leisure – commenta Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano -. Grazie alla collaborazione e alle sinergie attivate con YesMilano Convention Bureau, Camera di Commercio e Promos, negli spazi con cui il Comune sarà presente alla BIT 2022 e nelle prossime occasioni racconteremo e presenteremo la Milano delle opportunità business, ma anche la Milano dei luoghi storici, iconici e contemporanei e quella dei quartieri che definiscono la sua identità, sicuri che la città abbia le caratteristiche, la determinazione e la vivacità necessarie per confermarsi destinazione turistica di punta a livello internazionale”.

“La fase complessa in cui viviamo ormai da due anni continua ad avere significative ricadute anche sul settore turistico e sull’indotto da esso generato – spiega Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi – pertanto è fondamentale l’impegno delle Istituzioni nel potenziare ed accelerare le azioni di sistema volte a valorizzare le opportunità che il nostro territorio offre sia per il segmento turistico leisure sia per quello business. La partecipazione di YesMilano Convention Bureau – promosso da Camera di commercio e Comune – alla BIT ha proprio questa valenza, in parte simbolica in questa fase di ripartenza della città, ma soprattutto concreta e focalizzata all’obiettivo di rilanciare Milano come destinazione turistica internazionale”.

All’interno di “Turismo Milano MICE 2022” è prevista la realizzazione di azioni volte a sostenere e rilanciare il settore turistico dell’Area Metropolitana mediante attività di promozione della destinazione, con misure tese a favorire l’internazionalizzazione del sistema turistico e finalizzate alla ripresa dei flussi turistici nell’area di Milano, Monza Brianza e Lodi.

Tra le iniziative in programma nel 2022 la presenza ad eventi, workshop e fiere nazionali ed internazionali, con l’obiettivo di favorire la brand awareness del territorio in termini di posizionamento e riconoscibilità come destinazione turistica sul piano internazionale, con riferimento al segmento MICE (meetings, incentives, conference, exhibitions). Inoltre, verranno realizzate azioni di networking ed engagement, in chiave di lead generation sui mercati target, per far conoscere la destinazione Milano ai buyers MICE in maniera originale, attraverso esperienze ed attività (famtrip, sales mission, etc.).

Queste attività permetteranno ai buyer internazionali di conoscere il territorio e le sue eccellenze, attraverso un piano d’azione integrato realizzato in sinergia da Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, Comune di Milano, YesMilano Convention Bureau e Promos Italia. YesMilano Convention Bureau nasce nel 2020 quando Fiera Milano Congressi decide di fondere la sua struttura di eventing in Milano&Partners con l’obiettivo di creare un convention bureau di cui facciano parte i principali attori economici della città.

La mission del Convention Bureau è quella di accompagnare i buyer alla scoperta di Milano come destinazione d’affari, ricercando la giusta soluzione per l’organizzazione di eventi tra le tante sedi e strutture disponibili.