Motomondiale: Gp Austin, Bastianini trionfa davanti a Miller e Rins

Austin, 10 apr. – (Adnkronos) – Enea Bastianini trionfa nel Gp delle Americhe sul circuito di Austin. Il pilota Ducati del team Gresini, già vincitore della gara inaugurale in Qatar, si impone davanti allo spagnolo della Suzuki Alex Rins e all’australiano Jack Miller, suo compagno di marca. Quarto posto per lo spagnolo della Suzuki Joan Mir che si lascia alle spalle la Ducati di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia e la Honda del connazionale Marc Marquez, autore di una gara in rimonta dopo una pessima partenza.