Moby Prince: Fico, ‘aspettative verità e giustizia appartengono a familiari vittime e al Paese’

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “A trentun anni da quel terribile disastro desidero ribadire, a nome mio e della Camera dei deputati, il sentimento di vicinanza e di solidarietà ai familiari delle vittime e a quanti, da allora, si sono incessantemente impegnati nel promuovere la ricerca di una verità piena ed inconfutabile su quel tragico evento”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione del 31esimo anniversario della tragedia Moby Prince.

“Per gli aspetti di sua competenza, il Parlamento intervenne già nel 2015 istituendo una Commissione parlamentare d’inchiesta; lo scorso 12 maggio 2021 la Camera dei deputati ha poi provveduto ad istituire una Commissione monocamerale di inchiesta attraverso la quale intende contribuire a fare pienamente luce su dinamiche e responsabilità che, nonostante l’impegno di investigatori e di magistrati in un iter giudiziario lungo ed articolato, non sono state compiutamente definite”, aggiunge la terza carica dello Stato, concludendo come “di fronte a tragedie come quella del Moby Prince, le aspettative di verità e di giustizia non appartengono soltanto ai familiari delle vittime, ma a tutto il Paese”.