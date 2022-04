Fi: Sorte, ‘area moderata esiste solo se distante da sinistra e distinta da destra’

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “Il discorso di ieri del Presidente Silvio Berlusconi alla convention nazionale mi ha entusiasmato. La presenza e gli interventi di illustri esponenti del Partito Popolare Europeo confermano la centralità internazionale di Berlusconi. Ieri Berlusconi ha chiesto l’impegno dei vertici del Partito e degli eletti a tutti i livelli per ‘rinnovare, aprire e allargare Forza Italia'”. Lo dichiara in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia.

“Il Presidente detta la linea: siamo ‘distanti dalla sinistra, distinti dalla destra. Dobbiamo continuare a crescere: i sondaggi ci danno in crescita ma possiamo puntare molto più in alto.” Linea che non solo condivido pienamente, ma che ho sempre convintamente e sistematicamente portato avanti in questi anni di attività sul territorio bergamasco. L’area moderata esiste e cresce. La coalizione di centrodestra deve essere guidata con generosità e meno egoismo dei singoli partiti. Noi restiamo saldi nella coalizione di centrodestra ma liberi di combattere per le nostre idee. Ho particolarmente apprezzato anche il coraggioso intervento della Senatrice Licia Ronzulli, che ha stimolato l’orgoglio azzurro sull’autonomia di Forza Italia”, conclude.