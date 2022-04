Calcio: Spalletti, ‘ko che ci costa molto e che non meritavamo, spiace per i tifosi’

Napoli, 10 apr. – (Adnkronos) – “È una sconfitta che ci costa molto e che non ci meritavamo anche se loro non hanno rubato nulla”. L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti commenta così la sconfitta per 3-2 in casa contro la Fiorentina che complica la corsa scudetto degli azzurri.

“Noi siamo partiti bene ma poi hanno preso il centrocampo -prosegue Spalletti a Dazn-. Dopo il pareggio eravamo dentro la partita, c’era forse un fallo su Mario Rui sul gol del 2-1, poi il terzo è stato simile. Abbiamo alcune colpe, mi dispiace per il pubblico e per la squadra, che aveva avuto il giusto atteggiamento”.