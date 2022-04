Calcio: Serie A, Venezia-Udinese 1-2

Venezia, 10 apr. – (Adnkronos) – L’Udinese batte 2-1 il Venezia in un match della 32/a giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Penzo’ della città lagunare. Passano in vantaggio gli ospiti con un calcio di rigore trasformato da Duelofeu al 35′, pareggio dei padroni di casa con Henry all’86’ e gol vittoria di Becao al 4′ di recupero. In classifica i friulani salgono al dodicesimo posto a quota 36 blindando a doppia mandata la salvezza, mentre gli arancioneroverdi restano fermi in 18esima piazza insieme al Genoa con 22 punti.