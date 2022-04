Roma, 10 apr. – (Adnkronos) – La Roma batte 2-1 in rimonta la Salernitana in un match della 32/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico. Al vantaggio dei granata al 22′ con Radovanovic rispondono Perez all’82’ e Smalling all’85’. In classifica i giallorossi salgono a quota 57 in quinta posizione, a 5 lunghezze dalla Juventus quarta, mentre i campani sono ultimi con 16 punti.