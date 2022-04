Calcio: Koulibaly, ‘io ci credo ancora, mancano 6 partite e può succedere di tutto’

Napoli, 10 apr. – (Adnkronos) – “La stagione è ancora lunga e io ci credo. Mancano ancora 6 partite e può succedere di tutto, ma è vero che dobbiamo vincere in casa come facciamo fuori. Abbiamo perso tanti punti al Maradona e questo i tifosi non lo meritano”. Lo dice il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly dopo la sconfitta in casa per 3-2 con la Fiorentina. “C’è tanta rabbia, perché volevamo vincere questa partita a tutti i costi -aggiunge il trentenne senegalese a Dazn-. Siamo delusi, ma dobbiamo prendere un giorno per mettere questa sconfitta da parte. Dobbiamo andare avanti perché lunedì prossimo abbiamo una grande partita contro la Roma, non è ancora finita, ci credo fino alla fine. Siamo a pari punti con l’Inter vediamo cosa farà il Milan, però non dobbiamo vedere gli altri dobbiamo fare come a inizio stagione e giocare partita dopo partita”.