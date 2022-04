Calcio: De Leo, ‘Mihajlovic ci ha chiesto di giocare con stesso spirito visto con il Milan’

Bologna, 10 apr. – (Adnkronos) – “Contro il Milan abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare su quella scia, anche se non basta. Adesso siamo chiamati allo sforzo in più, per provare a trovare la vittoria che manca da un mese e mezzo”. Così Emilio De Leo, il ‘tattico’ dello staff del Bologna intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria che chiuderà la 32esima giornata di Serie. De Leo sostituisce Sinisa Mihajlovic, in cura per scongiurare il possibile ritorno della leucemia: “Sinisa ci ha chiesto di scendere in campo con lo spirito battagliero visto a Milano e di lottare per i tre punti”. Il gruppo, comunque, è carico: “Voglio fare i complimenti al gruppo perché è stata una settimana durissima. Abbiamo dovuto frenare i ragazzi perché c’era una grande gara agonistica in ogni allenamento, con duelli duri”. Le sensazioni, dunque, sono positive.

Da quandoMihajlovic ha annunciato che si sarebbe dovuto assentare per curarsi in ospedale, per De Leo e Tanjga (quest’ultimo il viceallenatore del Bologna), qualcosa è inevitabilmente cambiato. Ma non tutto. Questa la risposta di De Leo in merito: “Dal punto di vista organizzativo la nostra vita è cambiata poco perché i ritmi sono gli stessi e sono rodati. Ciò che è diverso sono le responsabilità, la capacità di essere freddi, credibili, di far mantenere alta la concentrazione e gli equilibri. Dormo meno la notte, quello sì”, ha concluso con un sorriso.