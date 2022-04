Calcio: Blessin, ‘la salvezza è ancora a 3 punti, speriamo di riprenderci’

Genova, 10 apr. – (Adnkronos) – “Anche oggi abbiamo creato ma non riusciamo a fare gol. Manca il killer instinct, ciò che ci è mancato oggi è il coraggio, ci siamo abbassati troppo, lasciando spazio alla Lazio. Non parlo solo della linea difensiva, ma di tutti. Dalla pausa abbiamo questo problema, dobbiamo lavorarci. Ieri il Cagliari ha perso, ci sono ancora tre punti dalla salvezza, con sei partite da giocare. Speriamo di riprenderci”. Lo dice l’allenatore del Genoa Alexander Blessin, ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta per 4-1 in casa contro la Lazio.

“Abbiamo preso quattro gol, sono troppi in questo momento -sottolinea Blessin-. Abbiamo iniziato bene, eravamo in controllo e avevamo qualche problemino a sinistra che abbiamo cercato di risolvere. Abbiamo avuto anche delle decisioni sbagliate, c’è stato un errore su un fallo nei confronti di Piccoli. Era fuori area, ma dal mio punto di vista era da cartellino rosso e per questo c’è il Var. È la quinta volta che abbiamo problemi e credo che i miei ragazzi stiamo pensando troppo a queste situazioni. Poi abbiamo concesso gol stupidi, in particolare il secondo gol ci ha fatto male, prima dell’intervallo. È stato un momento decisivo”.