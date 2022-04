Suggestione e non solo per il contesto della rappresentazione religiosa Via Crucis nel Teatro Romano, ma per la forte tensione etica nel volere indirizzare la manifestazione a promuovere la pace tra i popoli ieri sera per l’iniziativa promossa dall’arcidiocesi di Benevento e in particolare dall’Ufficio Diocesano Pastorale Giovanile, insieme a Azione Cattolica Diocesana e Agesci zona Samnium.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia