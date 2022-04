Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Il voto all’unanimità ha reso l’integrazione europea molto lenta e meno efficace e oggi ne paghiamo le conseguenze”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenuto in collegamento al Congresso dei Giovani Democratici di Siena. “Il nostro impegno è perché l’Europa cresca in ambiti in cui ancora non è stata unita, e penso, ad esempio, all’energia, alla sicurezza”.