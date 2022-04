Ucraina: Zelensky, ‘il coraggio ucraino ha unito tutto il mondo democratico’**

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Quarantacinque giorno dall’attacco su vasta scala contro l’Ucraina e dalla difesa dal suo attacco. Dall’attacco del paese più grande al mondo per il territorio, per aggressività, per l’impunità. Ma la dirigenza russa non ha tenuto conto di un fatto: il fatto che sta attaccando un altro paese più grande al mondo, l’Ucraina, il paese più grande per il coraggio”. Lo afferma il premier dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in video pubblicato su Telegram in occasione della manifestazione ‘StandUpForUkraine, in corso a Varsavia.

“Non ci siamo spaventati degli attacchi massivi missilistici dell’aviazione russa, delle lunghissime colonne dei carri armati. Il coraggio ucraino ha inflitto delle ingenti perdite all’esercito russo, perdite che non ha mai visto in decenni nonostante sia sempre in guerra”, afferma Zelensky. Che sottolinea: “Il coraggio ucraino ha già unito tutto il mondo democratico. Milioni di persone in vari paesi vedono il nostro coraggio, in tutti i continenti conoscono il nostro coraggio. La storia ricorderà per sempre il nostro coraggio. Ma io vorrei che il coraggio ucraino si diffondesse a tutti nel mondo, il modo in cui noi ci difendiamo dalla tirannia più grande al mondo, così anche tutte le persone del mondo possano essere coraggiosi per resistere a questa tirannia”.