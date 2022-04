Ucraina: Kiev, ‘puntiamo a status candidato adesione Ue per giugno’

Kiev, 9 apr. (Adnkronos) – L’Ucraina si aspetta di ottenere per giugno lo status di Paese candidato all’adesione all’Ue. “L’Ucraina ha ricevuto il questionario per l’adesione all’Ue. Abbiamo già fatto molto lavoro di preparazione, quindi siamo pronti a muoverci rapidamente. Ci aspettiamo di ottenere lo status di Paese candidato a giugno – ha scritto su Twitter Olga Stefanishyna, vice ministro per l’Integrazione europea – Fa parte della nostra ripresa e vittoria sull’aggressore russo che vuole invertire il percorso democratico dell’Ucraina”.