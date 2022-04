Rugby: Fir, German Fernandez nominato direttore dell’alto livello giovanile

Roma, 9 apr. – (Adnkronos) – Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Rugby (Fir), riunito oggi in videoconferenza, ha nominato German Fernandez nuovo Direttore dell’Alto Livello Giovanile e della transizione. Argentino di Buenos Aires, 54 anni, da due stagioni capo allenatore del Rugby Viadana 1970 nel Peroni Top10, Fernandez succederà a partire dal prossimo 1 luglio a Stephen Aboud, che ha ricoperto analoga posizione in Fir dal 2016 e sino al 30 giugno 2022 e che il Consiglio Federale ha ringraziato per il prezioso lavoro svolto nello sviluppo del percorso di formazione d’élite giovanile.

Fernandez, che concluderà la stagione regolare del massimo campionato alla guida del Rugby Viadana, ha preso parte a due campagne iridate con i Pumas argentini raggiungendo i quarti di finale del 2011 in Nuova Zelanda come assistente allenatore ed il quarto posto in Inghilterra nel 2015 come tecnico dell’attacco.

Nello staff dei Pumas sino al 2018, nello stesso anno è divenuto Direttore dello Sviluppo dell’High Performance della Union Argentina de Rugby, curando la formazione dei tecnici e degli atleti argentini d’elite, prima di approdare a Viadana nell’autunno del 2020 come capo allenatore.

“La revisione della formazione d’alto livello avviata da questo Consiglio Federale, con un forte accento sul trasferimento delle competenze acquisite da Fir verso i nostri Club, non poteva prescindere da una figura in grado di tradurre in azioni concrete i processi che ci siamo prefissi di sviluppare -ha detto il Presidente della Fir, Marzio Innocenti-. Con German l’intesa è stata immediata: un uomo di campo, un uomo di Club, ma anche un allenatore di livello internazionale, capace di aggregare attorno a sé, di unire competenze d’alto livello alla conoscenza del rugby di base. Abbiamo massima fiducia nella sua capacità non solo di dare continuità al grande lavoro di formazione d’élite sviluppato in questi anni – per il quale ringrazio Stephen Aboud e tutti i suoi collaboratori – ma anche di sviluppare con successo la fase di transizione tra la formazione ed il consolidamento dello sviluppo dei giocatori all’interno delle nostre due franchigie, che costituisce un momento centrale per gli atleti che ambiscono alla scena internazionale”.

“Questi due anni a Viadana mi hanno fatto ben comprendere che grande Paese di rugby sia l’Italia -ha commentato German Fernandez-. Ho trovato una Federazione decisa a lavorare fianco a fianco con i propri Club per fornire loro i migliori strumenti per far crescere i tecnici ed i giocatori e per costruire il miglior percorso possibile per coloro che ambiscono a rappresentare l’Italia, limitando ogni rischio di dispersione del talento attraverso una stretta collaborazione tra i territori, le società, le franchigie, la Fir. Ringrazio la Federazione per questa straordinaria opportunità di contribuire alla costruzione del futuro del rugby italiano”.