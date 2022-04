Motomondiale: Gp Austin, Quartararo leader in terze libere davanti a Bastianini

Austin, 9 apr. – (Adnkronos) – Fabio Quartararo è il più veloce nelle terze prove libere del Gp delle Americhe ad Austin. Il francese della Yamaha chiude in 2’02″361 davanti a due Ducati, quelle di Enea Bastianini a 59 millesimi e dell’australiano Jack Miller a 86. Lo spagnolo della Honda Marc Marquez conferma di avere recuperato la giusta forma con il 4° tempo in 2’02″490. Bene anche Francesco ‘Pecco Bagnaia 6° con la Ducati. A sorpresa anche Luca Marini, anche lui in sella a una moto di Borgo Panigale, accede al Q2 con il 10° posto.